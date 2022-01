Morto l’ex commissario Emilio Amendola

MANTOVA È morto ieri a causa di un improvviso malore, l’ex commissario mantovano della Polizia di Stato, Emilio Amendola, 63 anni per oltre quarant’anni in servizio alla questura di piazza Sordello. Il decesso è occorso nella propria casa in Versilia, mentre la salma dovrebbe far ritorno oggi a Mantova in vista delle esequie in programma nei prossimi giorni. Nel 2019 in occasione del suo pensionamento gli era stata conferita l’Edicola di Virgilio. Tra i vari incarichi ricoperti, quello di responsabile della sezione reati contro il patrimonio, di quella anticrimine e di dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Dal 1998 era cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica. Lascia la moglie Gisella Rabbi e una figlia.