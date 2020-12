Nel 2021 Apindustria vota per il nuovo consiglio direttivo. Govi: “Bella occasione per impegnarsi in associazione”

MANTOVA – Oltre 100 imprenditori connessi per la prima Assemblea dei Soci di Apindustria trasmessa in diretta sul canale ApiTv. “Era una prima assoluta ed è andata molto bene – dichiara la presidente Elisa Govi – abbiamo trasformato una difficoltà in opportunità. Quest’anno infatti abbiamo dovuto annullare la tradizionale assemblea estiva e l’evento di fine anno ma volevamo comunque far sentire la nostra presenza agli associati. Ecco allora l’idea di trasmettere in diretta come se si trattasse di una trasmissione televisiva interattiva.”

Gli associati infatti potevano far sentire la propria voce utilizzando la chat o intervenendo in diretta ed è stata una prova generale di quello che potrebbe succedere se l’emergenza impedisse lo svolgimento dell’iniziativa in presenza.

“Senza questa emergenza forse non avremmo avuto questa accelerazione nell’uso di questi strumenti video ma noi avevamo già in testa l’API TV e ora l’abbiamo realizzata – aggiunge la presidente Govi – è ovvio che vogliamo tornare ad incontrarci di persona, a confrontarci, a frequentare l’associazione però dobbiamo essere pronti anche con il piano B: da qui nasce la sperimentazione televisiva e l’idea di votare on-line nel 2021”.

Apindustria Confimi Mantova ha pensato ad una webapp che consentirà agli imprenditori associati di candidarsi ma soprattutto di votare con i risultati che saranno forniti in tempo reale durante l’Assemblea. L’obiettivo dell’associazione piccole e medie industrie è proprio quello di garantire la massima partecipazione alle votazioni e di rendere il meccanismo diretto e immediato.