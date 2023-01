Calcio Serie C – Corrent e la disfatta di Novara: “Mantova incapace di reagire”

NOVARA Quel gol fallito clamorosamente da Procaccio ad inizio primo tempo aveva fatto capire che non sarebbe stata giornata. Ed effettivamente è stato così. Mister Nicola Corrent ha visto il suo Mantova, a Novara, sciogliersi come neve al sole. Una squadra decisamente sottotono, priva di idee e con delle amnesie evidenti che hanno spianato la strada ad un Novara molto attrezzato, in ogni reparto. «Un primo tempo normale – spiega il mister – , dove abbiamo avuto qualche occasione ma siamo andati sotto su rigore. Poi, nella ripresa, c’è stato un approccio altamente negativo. Ci hanno messo in ginocchio e non siamo stati più in grado di reagire». Una sconfitta che costringe il Mantova, ancora una volta, a dover rivedere le proprie ambizioni. Probabilmente mister Corrent, già per la gara di Novara si attendeva qualche colpo dal mercato: «Sappiamo quello che c’è da fare. Prima si sistemano le cose, meglio è. Ma adesso devo cercare di capire perchè nel secondo tempo siamo entrati così male». Difficile commentare le prestazioni dei singoli: «Nessuno ha fatto una prestazione di livello alto così come nessuno ha fatto così male – spiega il tecnico -. È inspiegabile come sia possibile giocare un primo tempo normale e un secondo tempo completamente diverso, dove siamo stati molto fragili. Nelle ultime gare avevamo fatto molto di più».