Folla e commozione ai funerali di Cristian di Marco

SAN GIORGIO – Tantissime le persone che questa mattina, 16 gennaio, hanno voluto dare l’ultimo saluto a Cristian Di Marco, l’artigiano 43enne di San Giorgio stroncato da un emorragia cerebrale che lo aveva colpito mentre era in vacanz sull’isola di Barbados. La chiesa era gremita di parenti, amici ma anche conoscenti, che si sono stretti attorno ai famigliari del 43enne per dare loro sostegno in questi dolorosi momenti. Tra loro anche alcuni giocatori del Mantova calcio che hanno lasciato sul feretro le magliette della squadra.