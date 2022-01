Annullato lo spettacolo del Re Lear

MANTOVA A causa della persistenza di problemi logistici legati allo stato emergenziale, lo spettacolo RE LEAR previsto inizialmente per il 19 gennaio 2022 e poi posticipato a martedì 25 gennaio 2022 al Teatro Sociale di Mantova, è stato definitivamente ANNULLATO.

Le richieste di rimborso potranno essere inoltrate entro e non oltre martedì 15 febbraio 2022. Chi ha acquistato il biglietto online dovrà fare richiesta direttamente su ticketone.it, mentre chi ha acquistato il biglietto presso la biglietteria e i punti vendita, dovrà recarsi in loco negli orari di apertura.