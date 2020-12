Folla in centro: la Polizia locale chiude due bar che hanno sforato sull’orario di chiusura

MANTOVA Il sindaco di Mantova aveva annunciato restrizioni anti-assembramento nel week-end soprattutto per bar e ristoranti, e dal canto suo il questore di Mantova aveva annunciato un giro di vite sui controlli per il rispetto delle norme sul distanziamento sociale per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Tutto faceva pensare a un centro blindato; invece ha prevalso la voglia di fare acquisti nell’ultimo fine settimana prima di Natale e anche la voglia di uscire e stare insieme agli amici nei bar del centro oppure di fare semplicemente una “vasca”. All’affollamento di oggi in centro hanno risposto gli agenti della Polizia Locale che hanno sanzionato i titolari di due bar che stavano ancora servendo dei clienti dopo le 18. I due locali sono stati chiusi con sospensione dell’attività per 5 giorni, oltre ad essere segnalati alla prefettura. Multate anche tre persone in giro senza mascherina.