Food&Science Festival lancia gli appuntamenti speciali

MANTOVA Proiezioni, spettacoli, contest e gite fuori porta per una scienza che esplora i confini con l’arte cinematografica e teatrale, la bioeconomia, la tradizione e la natura del territorio mantovano. Una serie di “eventi speciali” arricchisce il fitto calendario di appuntamenti, laboratori, mostre e degustazioni del Food&Science Festival (dal 19 al 21 maggio), evento di divulgazione scientifica promosso da Confagricoltura Mantova. Primi tra questi, in ordine cronologico, i due appuntamenti mattutini del Festival (ore 9.30): la rassegna stampa a base di scienza e sbrisolona dei giornalisti scientifici Marco Ferrari e Roberta Villa, e le interviste della Scienza sul divano dello YouTuber Ruggero Rollini, che ospiterà i relatori del Festival sul suo comodo sofà in Piazza Mantegna. Alle 10 in collegamento dal Bibiena, i 12 giovani rappresentanti (EU Bioeconomy Youth Ambassadors) dovranno competere per aggiudicarsi il voto della platea e vincere l’Eurofestival della bioeconomia. A seguire, un viaggio tra le arti cinematografiche porterà a Mantova anche un pezzetto di Puglia: la piana degli ulivi monumentali, protagonista del documentario Il tempo dei giganti, proiettato al Bibiena sabato alle 17.30. Ispirato al libro La morte dei Giganti (Meltemi, 2022) di Stefano Martella, il lungometraggio racconta l’epidemia di Xylella che ha piegato i giganti ulivi millenari, sconvolgendo l’assetto paesaggistico del territorio e la popolazione locale. Cambio di atmosfera, ma non di palcoscenico, per lo spettacolo serale del Food&Science Festival, momento di unione tra scienza e performance teatrale. Questa volta, a stupire il pubblico del Festival sarà la vena creativa di Dario Vergassola in Storie vere di un mondo immaginario. A coniugare invece la discussione sulla produzione, il consumo e il benessere a tavola, non mancherà il tradizionale agricoltour, che quest’anno coinvolgerà l’azienda agricola Annibaletti Giuliano (sabato strada Colonne 22, Cornalino, in collaborazione con Regione), dove si potranno approfondire i metodi di coltivazione biologica di cereali e legumi e prendere parte a una piccola lezione su erbe spontanee e officinali a cura di Paola Pigozzi, né l’appuntamento con la Scienza dei retrobottega, uno dei format più apprezzati e seguiti del Festival che trasforma una passeggiata in città in una divertente e interessante occasione per conoscerne più da vicino storia, tradizioni e professioni che la animano. A guidare il pubblico in questi itinerari, la biologa nutrizionista Chiara Ferrari, il divulgatore scientifico Roberto Cighetti, Fiorenza Lodi e i titolari dei negozi cittadini (sabato ore 17 e domenica ore 15.30, in collaborazione con Confguide-Confcommercio Mantova). Infine, appuntamenti fuori porta sono anche quelli realizzati domenica dal Parco del Mincio, che propone due attività all’aria aperta alla scoperta di fauna e flora.