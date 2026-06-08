Torna POP!FEST: tre giorni di musica, dibattiti e buona cucina per costruire comunità

Dal 12 al 14 giugno l’Arci Te Brunetti di Mantova ospita la quinta edizione di POP!FEST, la festa popolare di Associazione eQual / Casamatta e Potere al Popolo Mantova. Tre giornate dedicate alla musica, al confronto, alla convivialità e alla partecipazione, con l’obiettivo di creare uno spazio aperto in cui incontrarsi, discutere e costruire relazioni.

Il programma prenderà il via venerdì 12 giugno con il “Pizza Party” a cura del forno ambulante di Bio-Pizza e, dalle 21.30, il dj set di Furaya tra funk, hip-hop e good vibes. Sabato 13 giugno, alle 18:30, sarà la volta del dibattito “Dire Fare Città: da qui si riparte!”, dedicato alle sfide e alle opportunità per il futuro di Mantova, seguito dall’apertura dello stand gastronomico e da una serata musicale con le esibizioni di AUT e Manduria, due originali one-man band che spaziano tra post-punk, synth, garage e rock’n’roll. Domenica 14 giugno, primo appuntamento nel pomeriggio con i laboratori i di Repair Cafè e Knit Cafè alle 17. Nuovo confronto alle 18:30 con “L’anno che ci aspetta”, un incontro dedicato alle mobilitazioni sociali e ai percorsi di organizzazione verso il 2027. A seguire la cena e poi musica e arte con il concerto pop del Collettivo Shango e con le suggestive performance di danza aerea de LaS RabíS.

Come ogni anno, grande attenzione sarà dedicata anche alla cucina. I “fornelli ribelli” di Casamatta proporranno piatti preparati con materie prime di qualità, prevalentemente vegetali, biologiche e stagionali, con opzioni senza glutine e prodotti provenienti da filiere etiche e solidali. «Siamo alla quinta edizione» – spiega la Presidente di eQual Annalisa Lembo – «di una festa nata in un periodo di individualismo e crescente distanza tra cittadini e luoghi della decisione pubblica. Pop!Fest vuole essere un’occasione concreta per ritrovarsi e condividere idee, esperienze e prospettive. Non solo una festa, ma un momento di comunità capace di unire cultura, impegno sociale e divertimento»

Per gli organizzatori, Pop!Fest è un invito aperto a tutta la cittadinanza: a chi vuole ascoltare buona musica, a chi desidera confrontarsi sui temi del presente, a chi cerca occasioni di incontro e partecipazione. Tre giorni per stare insieme e riscoprire il valore della comunità.