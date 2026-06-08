Confagricoltura Mantova: Regolamento “blocca-allevamenti” di Gonzaga, bene il passo indietro del Comune

«Accogliamo positivamente la scelta del Comune di Gonzaga di fare un passo indietro sul Regolamento sugli allevamenti e di riaprire il dialogo; dialogo che abbiamo sempre auspicato e a cui siamo pronti a contribuire con spirito propositivo», è il commento del Presidente di Confagricoltura Mantova Andrea Pagliari dopo che il consiglio comunale di Gonzaga ha deciso di rimandare il tanto discusso “Regolamento per la salvaguardia e lo sviluppo sostenibile del paesaggio”, altrimenti detto “blocca-stalle”.

«Un’iniziativa su cui avevamo espresso forti dubbi fin dall’inizio – precisa Pagliari – sia sulla legittimità del Comune di legiferare su un tema per cui esistono già leggi regionali, nazionali e comunitarie, ma anche per come è stato svolto il dossier alla base del documento e per le regole stesse previste dal Comune. Il mondo agricolo è interessato allo sviluppo sostenibile e sta compiendo passi da gigante in tal senso. Introdurre limiti basati su valutazioni non ponderate correttamente, rischia solo di danneggiare le aziende del settore e i loro lavoratori».

Per questo Confagricoltura Mantova, come anche Regione Lombardia, nei mesi scorsi aveva presentato ricorso al Tar contro il Comune di Gonzaga che ha, ora, saggiamente deciso di rallentare il percorso e riprendere il confronto. «Siamo pronti a condividere i prossimi passaggi e portare la voce dei nostri agricoltori per tutelarli fino in fondo», conclude Pagliari.