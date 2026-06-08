Canoa – Vesentini e Ballarini remano nell’oro

MANTOVA Si è chiusa ieri la “due giorni” della Gara Nazionale Velocità riservata alle categorie Ragazzi, Junior e Senior, organizzata dalla Lega Navale sezione di Mantova, sotto l’egida della Federazione Italiana Canoa Kayak. La manifestazione rappresenta un passaggio chiave del calendario federale perché, accanto al programma della Gara Nazionale, assegnerà anche i posti nelle squadre nazionali giovanili attraverso le prove di selezione Junior e Under 23 e le prove indicative Senior e Paracanoa. Dopo le sfide di sabato sui 1000 e 200 m, la domenica era riservata ai 500 m. Grande protagonista la mantovana del KCS Kayak Cremona Sara Vesentini, che conquista una splendida medaglia d’oro nel K2 500 e si ripete salendo sul gradino più alto del podio anche nel K4 500, confermando il suo eccellente stato di forma. Da segnalare inoltre il quarto posto nel K1 500, risultato che l’ha vista sfiorare il podio in una delle gare più competitive del programma. Ottima prova anche per Marianna Ballarini: la portacolori della Lega Navale Mantova, dopo il bronzo di sabato nel K1 200, si ripete nel K1 500 e successivamente conquista l’oro nel K4 500 intersocietario, con le tre atlete della Nazario Sauro. Per gli altri portacolori della Lega, buoni piazzamenti nel K1 500: Azzurra Peccini chiude al 6° posto nella finale B, mentre Vittoria Buzzi è terza nella finale C. Tra gli Junior, Sara Gardinazzi conclude la propria prova con l’accesso alla finale C. Nella gara di selezione azzurra, infine, Giulio Nuvoloni conquista un buon 5° posto nella finale C.