Calcio Seconda Categoria – Villimpentese sciupona: solo 1-1 a Pescarolo . E la Prima può attendere

PESCAROLO E UNITI (Cr) La Villimpentese chiude con un pareggio (1-1) contro il Pescarolo l’ultima partita del triangolare dei play off e deve rinviare i sogni di promozione diretta. Un risultato che non basta alla formazione mantovana, chiamata a vincere con almeno tre gol di scarto per agganciare il primo posto, andato invece alla Pavoniana, che conquista così l’accesso alla Prima Categoria. Non tutto è perduto, anzi, perchè la Villimpentese è comunque seconda nel triangolare e, anche in virtù del buon piazzamento ottenuto nella regular season (seconda con 61 punti), ha buonissime chances di essere ripescata nella categoria superiore. Dovrà però attendere le iscrizioni e quindi fino a luglio, con tutti i problemi conseguenti. Ma farebbe bene ad attrezzarsi per la fare la Prima Categoria.

Andiamo in cronaca. La gara si apre nel migliore dei modi per la squadra gialloblù. Al 4’ Tomasello sfrutta al meglio un’occasione a tu per tu con il portiere e firma l’1-0 che alimenta le speranze di rimonta nel girone. La Villimpentese, infatti, parte con l’idea di provare subito ad accelerare e dopo il vantaggio la partita si mette ulteriormente in discesa per l’espulsione di Generali al 22’, punito per fallo da ultimo uomo, che lascia i locali in dieci. Nonostante la superiorità numerica, la Villimpentese non riesce a trasformare il momento favorevole in una gara a senso unico. La squadra insiste, prova a spingere e crede nella possibilità di una goleada, ma la frenesia e un pizzico di imprecisione sotto porta impediscono di trovare il raddoppio.

Nel secondo tempo il Pescarolo fatica a contenere l’iniziativa avversaria, ma la Villimpentese non riesce comunque a raddoppiare. Con il passare dei minuti arriva anche un calo fisico e mentale, cui mister Ciccone prova a rimediare con la girandola dei cambi, e la partita resta in equilibrio. Al 79’ l’episodio che cambia l’inerzia: il neoentrato Marconato commette fallo in area e concede un rigore al Pescarolo. Dal dischetto Mouhati non sbaglia e firma l’1-1 che gela le speranze gialloblù. All’83’ arriva la grande occasione per tornare avanti: Cioria viene atterrato e l’arbitro concede il secondo rigore di giornata per la Villimpentese. Sul dischetto si presenta Terragin, ma l’esito è ancora amaro: dopo l’errore contro l’Atletico, l’attaccante fallisce nuovamente l’appuntamento con il gol dagli 11 metri. Nel finale, al 90’, arriva l’ultima clamorosa occasione: retropassaggio sbagliato del Pescarolo, Tomasello si invola e salta il portiere, ma a porta vuota inciampa al momento decisivo. La palla carambola sulla linea e il successivo tap-in viene neutralizzato dal portiere, chiudendo definitivamente i conti e consegnando alla Villimpentese un pareggio che vale il secondo posto. Per la festa bisogna aspettare.