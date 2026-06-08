Ciclismo – Acquanegra applaude i campioni paralimpici

ACQUANEGRA Una settantina di atleti hanno animato ieri il Paracycling del Chiese – 2° Memorial Maria Strangis, andato in scena tra Acquanegra, Mariana Mantovana e Redondesco. La manifestazione, dedicata al paraciclismo, ha proposto due prove molto apprezzate dal pubblico: la cronometro individuale del mattino, con partenza da Mariana e arrivo ad Acquanegra, e la staffetta mista disputata nel pomeriggio su un circuito ricavato nel centro di Acquanegra. Tra i protagonisti della giornata anche gli atleti del Ciclo Club 77, con Teresa Angela De Gregorio, vincitrice nella categoria Wh2, e Massimo Martelli, primo tra gli Mh3. Entrambi hanno conquistato anche la maglia di campioni provinciali nella prova contro il tempo. La manifestazione ha raccolto consensi anche dal punto di vista organizzativo. Determinante il lavoro dei dirigenti del Garda Pro Bike, affiancati da Massimo Pettenati e Oscar Cagioni, figlio di Maria Strangis, ai quali sono andati gli applausi dei partecipanti e degli spettatori. Fondamentale anche il sostegno dei Comuni di Acquanegra sul Chiese, Mariana Mantovana e Redondesco, del Comitato provinciale della Federciclismo, dell’associazione Boom, oltre al patrocinio di Regione Lombardia, Provincia e Coni.

La domenica ha regalato altre soddisfazioni agli atleti mantovani impegnati su più fronti. A Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, l’esordiente Luca Pavani dello Sporteven ha conquistato la settima vittoria stagionale, successo che gli è valso anche il titolo di campione regionale dell’Emilia-Romagna. Ottimi piazzamenti anche a Montichiari, dove Giulio Zunica del Mincio Chiese ha chiuso al secondo posto, davanti a Marco Casciano del Mazzano, terzo, mentre Matteo Oliviero ha concluso nono. Tra gli esordienti del primo anno è arrivato un altro nono posto grazie a Leonardo Mai del Mincio Chiese, mentre nella categoria Allievi Giovanni Busca del Mazzano ha centrato anch’egli la piazza d’onore. Buoni risultati anche in campo femminile. Ad Arcade, nel Trevigiano, la junior Maria Acuti della Biesse Carrera ha ottenuto un brillante quarto posto nella gara Open, mentre a Pontida l’allieva Eleonora Flaviani del Ktm Academy si è classificata seconda nella prova di mountain bike. Sempre in mtb, da segnalare infine la vittoria dell’M4 Lorenzo Bedegoni, protagonista nella combinata disputata a Lavarone, in Trentino.