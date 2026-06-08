8 Giugno 2026 - 20:41:55
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Goito: ulteriori 9,8 milioni di euro per completare la variante

Regione Lombardia rafforza il proprio impegno per il completamento della variante di Goito lungo la ex strada statale 236, opera strategica per migliorare l’accessibilità e la sicurezza della rete viaria mantovana. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi, lo schema di ‘Terzo Atto Integrativo’ alla convenzione sottoscritta con CAL, Provincia di Mantova e Comune di Goito.

La manovra si è resa necessaria per aggiornare il quadro economico dell’intervento a seguito dell’incremento dei costi complessivi dell’opera. Per garantirne la realizzazione, Regione Lombardia integrerà il proprio contributo stanziando ulteriori 9,8 milioni di euro attraverso le risorse del Piano Lombardia: la gara dei lavori sarà bandita da CAL entro la fine del corrente mese di giugno, potendo così prevedere un loro avvio entro l’inizio del 2027. L’investimento complessivo, grazie a questa nuova contribuzione, ammonterà così a 134,7 milioni di euro.

“La variante di Goito – sottolinea l’assessore Terzi – rappresenta una delle opere viabilistiche più importanti per il mantovano e Regione ne è consapevole, tanto da avere contribuito con un investimento molto significativo, che non ha precedenti su quel territorio. L’aggiornamento del quadro economico si è reso necessario per far fronte all’aumento dei costi dell’intervento, ma abbiamo scelto di garantire le risorse aggiuntive necessarie perché riteniamo questa infrastruttura una priorità. Regione Lombardia continua a fare la propria parte con responsabilità e concretezza, sostenendo un’opera che consentirà di sgravare la strada Goitese da consistenti volumi di traffico e rendere più sicuro l’attraversamento del centro abitato

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