Ecco la giunta Murari

Il sindaco di Mantova Andrea Murari ha decretato, nella giornata di lunedì 8 giugno, i componenti della nuova Giunta con le relative deleghe.

Il vicesindaco sarà l’assessora Chiara Sortino. Gli altri assessori: Giovanni Buvoli, Nicola Martinelli, Stefano Simonazzi, Serena Pedrazzoli, Davide Provenzano, Alessandra Riccadonna, Fabio Madella e Francesca Zaltieri.

“Sono orgoglioso di aver costruito una squadra pronta e affidabile – ha dichiarato il sindaco di Mantova Andrea Murari – per dedicarsi con passione, generosità e competenza alla città. È un gruppo esperto, anche se in parte rinnovato, che saprà ribadire l’unità e l’impegno per la città messo in campo in undici anni di buon governo. Sono particolarmente contento che Chiara Sortino, una giovane donna, con già alle spalle molti anni di brillante amministrazione, sia la mia vice sindaca. Così come sono grato a Giovanni Buvoli che ha accettato di svolgere il ruolo di coordinatore della Giunta mettendo a disposizione la sua grande conoscenza della macchina comunale.

Ho chiesto agli assessori di essere fin da subito a disposizione dei cittadini, all’ascolto e al confronto.

Entro fine mese – ha concluso Murari – cominceremo il giro dei quartieri con assemblee pubbliche per verificare interventi e opere da fare con urgenza e che potremo già finanziare col bilancio di luglio”.

Di seguito l’elenco delle nomine firmate dal primo cittadino con le relative deleghe:

Chiara Sortino , nata a Mantova il 19.12.1984,

vicesindaco e assessore al Welfare, Terzo Settore, Politiche e Servizi per la Famiglia e Genitorialità, Infanzia e Adolescenza, Pari Opportunità, con delega alle competenze per le seguenti attività amministrative:

Politiche sociali e servizi alla persona, alla comunità, terzo settore, carceri, coesione ed inclusione sociale, economia sociale, progetti di microcredito e diritto alla salute. Definizione misure e servizi a sostegno della genitorialità, promozione di progetti di rete e di welfare aziendale per la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, di progetti e di servizi innovativi rivolti ad adolescenti e in risposta alle esigenze delle famiglie, di percorsi di prevenzione del disagio adolescenziale, di iniziative di sensibilizzazione e formazione per le famiglie, definizione di misure e interventi per la tutela dei minori; sostegno agli affidi familiari, città dei bambini e delle bambine, valorizzazione aree e parchi giochi per minori.

Giovanni Buvoli , nato a Mantova il 07.11.1960,

assessore al Coordinamento della Giunta, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Sviluppo Economico, Turismo, Coordinamento Grande Mantova con delega alle seguenti attività amministrative:

coordinamento della giunta, bilancio, tributi ed entrate, valorizzazione del patrimonio, coordinamento politiche per lo sviluppo economico, turismo.

Fabio Madella, nato a Villafranca di Verona (VR) il 7.11.1971

assessore all’Edilizia Privata, Commercio ed Attività Produttive, con delega alle seguenti attività amministrative:

coordinamento sportello unico, edilizia privata, commercio e attività produttive.

Nicola Martinelli , nato a Mantova il 06.05.1965,

assessore ai Lavori Pubblici, Quartieri, con delega alle seguenti attività amministrative:

lavori pubblici, manutenzione del territorio, arredo urbano e contratti di quartiere.

Serena Pedrazzoli, nata a Trescore Balneario (BG) il 23.10.1977,

assessore alla Pianificazione Territoriale, Rigenerazione Urbana e del Territorio, Agenda Digitale, Smart City, Innovazione con delega alle seguenti attività amministrative:

urbanistica, infrastrutture, progetti di rigenerazione urbana, informatizzazione e digitalizzazione.

Davide Provenzano, nato a Mantova il 7.05.1976,

assessore Alla Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità e Mobilità Sostenibile, Ambiente e Risanamento e Valorizzazione dei Laghi, Politiche Energetiche con delega alle seguenti attività amministrative:

Piano del Traffico e parcheggi, trasporti pubblici, ambiente, contratto di fiume e valorizzazione dei laghi, Piano Energetico, ufficio animali.

Alessandra Riccadonna, nata a Mantova il 17.03.1983,

assessore alle Politiche Abitative, Immigrazione, Sistema Bibliotecario, Valorizzazione del Sito Unesco, Politiche Giovanili, Legalità e Solidarietà Internazionale, Cittadinanza Europea, Relazioni Internazionali con delega alle seguenti attività amministrative:

Piano Casa, immigrazione, incubatori di imprese creative, valorizzazione e promozione del sistema bibliotecario, ufficio Unesco, Archivio storico e corrente, relazioni e partnership internazionali, promozione alla cittadinanza europea.

Stefano Simonazzi, nato a Viadana (MN) il 13.04.1976,

assessore allo Sport e al Personale con delega alle seguenti attività amministrative:

rapporti con società sportive, promozione dello sport, organizzazione del personale.

Francesca Zaltieri, nata a Asola (MN) il 23.04.1961

assessore ai Nidi, Scuola e Pubblica, Istruzione, Università e Ricerca con delega alle seguenti attività amministrative:

nidi e scuole d’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado, servizi estivi, pre e post scuola e servizi connessi, piano diritto allo studio, rapporti con l’Università, centri di formazione e ricerca.

Il sindaco Andrea Murari avrà le competenze relative a:

Cultura e Sistema museale, rapporti con Società Partecipate e Fondazioni, Sicurezza, Affari Generali, Demografici, Comunicazione e Ufficio Stampa, coordinamento Ufficio Progettazione e Fundraising.

Le nomine sono state comunicate immediatamente e direttamente dal sindaco Murari ai neoassessori, durante un incontro che si è svolto in Municipio nel primo pomeriggio di lunedì 8 giugno.

Il “Decreto di nomina del Vicesindaco e componenti della Giunta comunale”, già firmato dal primo cittadino, ha decorrenza immediata.