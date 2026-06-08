Tennis tavolo – Bagnolese in festa per i 20 anni di attività

SAN GIACOMO PO Giornata di festa ieri per l’Alfa Food Bagnolese. Alla trattoria “Le Donne di Alfeo” di San Giacomo Po, il club virgiliano ha festeggiato la storica vittoria del primo scudetto della squadra maschile e allo stesso tempo i 20 anni di attività. A fare gli onori di casa il dirigente Paolo Frigeri. Presenti i giocatori protagonisti dell’impresa tricolore, il direttore tecnico Cristina Semenza, sponsor, atleti delle altre categorie dai più piccoli ai veterani, ex atleti, collaboratori, tecnici, istituzioni, il Coni (rappresentato da Tiziana Pikler), famiglie e appassionati. Tutti riuniti a cena per celebrare una stagione che rimarrà negli annali e nei ricordi più bello della società e di tutta la comunità di Bagnolo San Vito.