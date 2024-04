Formare per abbattere il numero degli infortuni

RIVALTA SUL MINCIO Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro se n’è parlato ieri pomeriggio nell’ambito di un convegno formativo svoltosi al Tesoro Living Resort di Rivalta sul Mincio.

L’iniziativa è stata promossa ed allestita dal Comitato Consultivo Provinciale con il sostegno dell’Ats Val Padana e l’Inail di Mantova nell’ambito del protocollo siglato nel 2019 con l’intento di favorire un nuovo, più efficace e più innovativo modo di stimolare tra gl’imprenditori e i loro dipendenti la cultura della salvaguardia della sicurezza e salute sui luoghi.

In questa occasione l’attenzione è stata rivolta agli infortuni avvenuti nel mondo dell’edilizia e delle costruzioni e a seguire i vari passaggi del convegno vi erano i lavoratori della Morbio Costruzioni.

In apertura dell’incontro sono intervenuti: Fabio Caparelli, presidente del Comitato Consultivo Provinciale istituzione promotrice del percorso iniziato nel 2019, Pasquale Vella, direttore territoriale dell’Inail Mantova – Cremona, Gabriella De Luca, responsabile del processo prevenzione della direzione territoriale dell’Inail Mantova – Cremona, e Mauro Mantovanelli, della segreteria della Cigl di Mantova.

Successivamente è stato proposto ai presenti uno story telling predisposto dai tecnici dell’Ats Val Padana con il quale si sono raccontati vari infortuni realmente accaduti nel settore edilizio e delle costruzioni.

Il momento formativo si è concluso con il dibattito sottolineando da un lato i comportamenti non in linea con le attuali normative sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, normative contenute nel Testo Unico 81, dall’altro quelli corretti.

«Abbiamo deciso di aderire – spiega il Ceo di Morbio Costruzioni, Stefano Morbio – propositivamente all’iniziativa suggerita dal Co.Co.Pro di Mantova per promuovere la sicurezza sul lavoro. La salute e il benessere dei nostri dipendenti sono sempre stati una priorità assoluta. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per coinvolgere attivamente i nostri lavoratori e sensibilizzarli sull’importanza della sicurezza sul luogo di lavoro. Siamo fermamente convinti – prosegue l’imprenditore – che solo attraverso un impegno congiunto e un approccio proattivo possiamo garantire un ambiente lavorativo sicuro e salutare per tutti. Continueremo a lavorare duramente per mantenere elevati standard di sicurezza e per promuovere una cultura aziendale che metta al centro il benessere dei nostri dipendenti».