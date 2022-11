Borgocarbonara, oltre mezzo milione per rifare l’illuminazione pubblica

BORGOCABONARA – Un progetto da oltre mezzo milione di euro per il rifacimento completo dell’illuminazione pubblica: è quello che – anche grazie a un consistente contributo ottenuto nel bando regionale “Illumina” – permetterà al Comune di Borgocarbonara di dotarsi di pali illuminanti più efficienti e performanti ma anche di risparmiare considerevolmente sui costi energetici dato che, come avevamo ricordato mesi fa sulla Voce il Comune aveva adottato un significativo razionamento per evitare pesanti rincari in bolletta.

Nello specifico il progetto approntato dal Comune di Borgocarbonara prevede una spesa complessiva di 555mila euro, di cui 499mila provenienti dal bando regionale “Illumina” – che ha premiato solo pochi comuni nel Mantovano, con Borgocarbonara che ha portato a casa uno dei finanziamenti più consistenti – mentre la restante parte sarà reperita dall’ente comunale. In sostanza si tratta di sostituire i quasi 700 punti luce presenti nel territorio rimpiazzandoli con altrettanti pali illuminanti a led: essendo quelli presenti ormai obsoleti con illuminazione alimentata da vapori di sodio, il Comune conta non solo di migliorare l’efficienza dell’illuminazione pubblica ma anche di ridurre considerevolmente i costi in bolletta. Oltre alla sostituzione dei punti luce è prevista anche la realizzazione di una serie di passaggi pedonali illuminati e messi in sicurezza. Il Comune conta di bandire la gara entro fine anno per fare partire i lavori durante la prossima primavera.