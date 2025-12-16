Fortunato Ortombina “Alumnus Dell’Anno”: dall’Università di Parma alla Scala

MANTOVA Il mantovano Fortunato Ortombina, Sovrintendente e Direttore Artistico della Fondazione Teatro alla Scala, l’Alumnus dell’anno 2025 dell’Università di Parma. Il suo è l’ottavo nome iscritto nell’albo d’oro del riconoscimento, istituito dall’Ateneo e dall’Associazione Alumni e Amici dell’Università di Parma per rendere omaggio a laureate e laureati che si siano particolarmente distinti con il loro percorso professionale, portando prestigio all’Università. Fortunato Ortombina si è laureato in Materie Letterarie all’Università di Parma (facoltà di Magistero) nel 1987, con una tesi sul teatro d’opera in Italia premiata con la lode, ed è autore di uno straordinario percorso professionale. Musicologo e musicista, ha profondi legami con Parma: ha studiato al Conservatorio Boito e ha a lungo lavorato al Teatro Regio. La pratica teatrale e gli studi musicologici hanno determinato una formazione e un profilo professionale per i quali è stato chiamato ad assumere incarichi in alcuni tra i maggiori teatri d’opera italiani: dal Teatro Regio di Torino al San Carlo di Napoli, dalla Fenice di Venezia alla Scala di Milano.

Ieri in Aula Magna la cerimonia di consegna, aperta dal Rettore Paolo Martelli: “Lei, Dottor Ortombina, Maestro Ortombina, nella sua carriera ha costruito tantissimo e ha raggiunto traguardi di grande rilievo e posizioni di assoluto prestigio. È un orgoglio per il nostro Ateneo e un esempio positivo per le nostre studentesse e i nostri studenti”, ha detto, sottolineando poi il percorso dell’Alumnus e in particolare la sua attività di ricerca, su Verdi ma non solo.