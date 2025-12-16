Magico Natale a Casa del Sole con Ufi Filters e Ferrari

E’ l’evento che segna simbolicamente l’inizio delle festività natalizie per i bambini e i ragazzi della struttura e che, quest’anno, apre anche il percorso di celebrazione dei 60 anni di attività della Casa del Sole. I rappresentanti di UFI Filters, guidati dal titolare Dottor Giorgio Girondi, hanno fatto visita alla struttura portando non solo auguri, ma soprattutto calore umano, attenzione e sorrisi. La Casa del Sole, fondata da Vittorina Gementi, è da sempre un luogo di accoglienza, supporto e crescita, dove ogni giorno si lavora per offrire ai giovani ospiti un ambiente sereno, inclusivo e ricco di stimoli. La collaborazione tra UFI Filters e la Casa del Sole rappresenta un esempio concreto di responsabilità sociale d’impresa: un legame solido e duraturo che negli anni si è trasformato in presenza costante e sostegno reale. La visita del Dottor Girondi e del suo team è il riflesso di un impegno continuo verso un progetto educativo e umano di grande valore. Quest’anno l’incontro ha assunto un significato ancora più speciale grazie al coinvolgimento di nuovi membri di UFI Filters, chiamati a vivere in prima persona l’esperienza, partecipando a giochi e attività insieme ai bambini. Risate, entusiasmo e stupore hanno riempito gli spazi della Casa, rendendo la mattinata indimenticabile. A rendere l’evento ancora più magico è stata la presenza delle iconiche Ferrari, messe a disposizione dal Club Ferraristi Mantovani e da tre vetture provenienti direttamente da Maranello, accompagnate dall’ingegner Quattrini. I piloti hanno regalato ai ragazzi l’emozione di un giro in auto, trasformando i sogni in realtà e la Casa del Sole in un sorprendente parco giochi motoristico. Prima delle supercar, grande applauso per l’esibizione dei bambini della

squadra di volteggio, reduci dalla performance a Fieracavalli di Verona. La giornata si è conclusa con la distribuzione dei doni natalizi da parte dei dipendenti UFI Filters e con un brindisi finale, momento di gratitudine e condivisione. Un Natale che non è solo festa, ma testimonianza di come l’impegno collettivo possa continuare a costruire futuro, speranza e accoglienza.