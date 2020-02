Fuga di gas in un condominio di via Conciliazione, evacuate 12 famiglie

MANTOVA – I carri allegorici della sfilata di Carnevale sono partiti poco dopo le 14 da Largo Pradella. Ad una cinquantina di metri di distanza in liena d’aria, più o meno a quell’ora, in un condominio di in via Conciliazione al civico numero 5, scattava l’allarme per una fuga di gas. Che non si trattasse di un scerzo di Carnevale ma di un allarme vero, lo hanno capito loro malgrado i residenti, una dozzina di famiglie, circa 30 persone, costrette a passare fuori casa l’intero pomeriggio di domenica 16 febbraio. L’emergenza è terminata dopo le 19.30 quando i residenti della palazzina hanno iniziato a rientrare. Gli inquilini accusano il cantiere di Esselunga e intanto oggi, lunedì 17 febbraio, tutti senz’acqua per riparare un’altra tubatura rotta.