Fuga di gas: paura in via Oberdan

MANTOVA Una tubo del gas tranciato accidentalmente da degli operai che stavano facendo dei lavori ha causato una fuga di gas che ha tenuto con il fiato sospeso gli inquilini di un condominio di via Oberdano per un paio d’ore ieri pomeriggio. È successo intorno alle 14.40 quando alcuni operai che erano al lavoro hanno inavvertitamente tranciato una tubatura esterna del condominio, dalla quale si è sprigionata una grossa fuga di gas. Sul posto intervenivano d’urgenza i vigili del fuoco di Mantova. La messa in sicurezza della zona interessata dalla fuga di gas si rivelava però più complicata del previsto. La tubatura era stata infatti tranciata tra la linea di collegamento del condominio e la strada; per questo motivo non bastava chiudere la valvola dell’allacciamento al condominio, ma bisognava intervenire su un pozzetto esterno. Tutto ciò mentre nel frattempo la situazione si faceva sempre più pericolosa visto che il gas si era propagato nel vano scale del condominio a tre piani. Dalla misurazione della presenza di gas che veniva effettuata all’interno del vano, questo risultava del tutto satura e a forte rischio di esplosione. Per questo motivo oltre all’evacuazione dell’intero condominio, precauzione che era stata presa fin da subito vista l’entità della fuga di gas, via Oberdan veniva chiusa del tutto mentre la circolazione veicolare veniva interrotta sia in via Nievo che in corso Umberto I per evitare inutili rischi. Nel frattempo i vigili del fuoco erano riusciti a bloccare l’erogazione del gas. Le finestre del vano scale venivano aperte per fare in modo che l’intero locale venisse arieggiato in attesa dell’arrivo dei tecnici Tea che hanno provveduto a sostituire la tubatura danneggiata e quindi a ripristinare l’erogazione del gas entro il tardo pomeriggio.