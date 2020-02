Calcio Eccellenza – San Lazzaro, alle 20 il recupero con la Bedizzolese

MANTOVA Si gioca questa sera al “Siboni” di Bedizzole (ore 20) il recupero della quarta giornata di ritorno tra i padroni di casa della Bedizzolese e il San Lazzaro. La gara, come si ricorderà, era stata rinviata per il lutto proclamato nella cittadina bresciana in seguito al brutale assassinio della 39enne Francesca Fantoni. Duro impegno per il fanalino di coda virgiliano, ancora a secco di vittorie e con soli quattro pareggi all’attivo. La Bedizzolese, con 31 punti, occupa il quarto posto, e con un successo potrebbe scavalcare il Castiglione al terzo posto in classifica.

La squadra di Ermes Ghirardi ha intenzione, come ha sottolineato più volte l’allenatore virgiliano, di onorare sino in fondo il campionato: in campo dà tutto e anche di più, ma sconta la bassissima età media e la poca esperienza dei suoi, pur talentuosi, interpreti, in un’Eccellenza che assomiglia più ad una Serie D che ad una categoria regionale.

Biancocelesti anche poco fortunati in questo campionato: a testimoniarlo, il pari incassato nel finale contro il Cazzagobornato, un match che i mantovani avrebbero sicuramente meritato di vincere, ma che alla fine hanno dovuto accontentarsi di pareggiare. Per la gara di questa sera, il mister mantovano deve verificare le condizioni di Andrea Pini e di Fabio Visentini. Al primo è stata tolta nei giorni scorsi una verruca sotto un piede, il secondo lamenta un piccolo affaticamento muscolare. Ghirardi deciderà soltanto all’ultimo momento riguardo il loro impiego dal primo minuto, anche se c’è la possibilità che tutt’e due possano essere della partita. Tra quattro giorni, peraltro si torna in campo: domenica prossima il San Lazzaro ospiterà la mina vagante Forza e Costanza, neopromossa bergamasca che in classifica occupa il quarto posto con 31 punti, in compagnia di Valcalepio e della stessa Bedizzolese, come dicevamo. Dirigerà l’incontro di questa sera l’arbitro Giacomo Pasquetto della sezione di Crema. (gi.bo.)