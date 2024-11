Giornata antiviolenza: “Quello che le donne non dicono”

MANTOVA Lunedì 25 novembre alle 18 nell’aula Magna di via Isabella d’Este in via Giulio Romano 13 a Mantova è in programma l’incontro “Quello che le donne non dicono: vergogna e senso di colpa nelle donne vittime di violenza”. Attraverso la voce delle professioniste che operano presso il Centro antiviolenza gestito dalla società cooperativa onlus il Centro Donne Mantova, con il sostegno dell’assessorato Pari Opportunità del Comune di Mantova, si darà voce e visibilità alle emozioni più profonde e nascoste delle vittime di maltrattamento, offrendo uno sguardo multidisciplinare sulle dinamiche intrapsichiche, relazionali e sociali che ostacolano il percorso di affrancamento dalla violenza. L’ingresso è libero e gratuito.