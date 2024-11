Calcio Serie B: CATANZARO-MANTOVA 1-1 (aggiornamenti live)

CATANZARO Buon pomeriggio dallo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Dopo la sosta, il Mantova va alla caccia della sua prima vittoria esterna sul terreno dei giallorossi. Le due squadre sono separate da un punto in classifica a favore dell’Acm. Possanzini dovrà rinunciare allo squalificato Burrai e all’infortunato Muroni. Caserta deve fare a meno degli infortunati Situm, La Mantia, Antonini, Piras. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

CATANZARO-MANTOVA 1-1

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Seck, Koutsoupias, Pompetti, Pontisso, Ceresoli; Iemmello, Biasci. A disp.: Dini, Turicchia, Conopagnon, Petriccione, Brignola, Pagano, Buso, D’Alessandro, Volpe, Coulibaly, Cassandro, Pittarello. All.: Caserta.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Redolfi (31′ Cella); Solini; Trimboli, Artioli; Bragantini, Mancuso, Fiori; Mensah. A disp.: Sonzogni, Botti, Bani, Debenedetti, Wieser, Galuppini, Fedel, Panizzi, Maggioni, Aramu, De Maio. All.: Possanzini.

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata (assistenti Ricciardi di Ancona e Regattieri di Finale Emilia; addetto al Var Nasca di Bari).

RETI: 7′ Bragantini, 26′ Iemmello

NOTE: Ammoniti: Scognamillo, Solini, Fiori, Koutsoupias. Calci d’angolo: 3-0.

Primo tempo

41′ Ammonito anche Koutsoupias per un duro intervento su Artioli sulla trequarti.

37′ Fiori ammonito per fallo.

31′ Redolfi non ce la fa a proseguire: al suo posto entra Cella.

30′ Momento di grande sofferenza per il Mantova che subisce la pressione del Catanzaro e non riesce più a ripartire.

26′ Pareggio del Catanzaro con Pietro Iemmello che di testa mette alle spalle di Festa un cross dalla destra di Seck.

25′ Occasione Catanzaro con Brighenti che sfiora il palo da fuori area. Palla deviata e corner, ma nulla di fatto dalla bandierina.

23′ Ammonito Solini per fallo.

22′ Tutto ok per il difensore e il gioco può riprendere.

21′ Redolfi a terra dopo un contrasto. Staff medico in campo.

17′ Catanzaro pericoloso con un colpo di testa di Biasci su cross dalla sinistra di Ceresoli: palla a lato di poco.

12′ Mensah soffia palla a Pigliacelli e la dà a Bragantini: il pallonetto dell’attaccante è troppo basso e il portiere può abbrancare la sfera.

10′ Il Catanzaro pareggia con Seck, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco precedente.

7′ MANTOVA IN GOOOOOOLLLLL!!!!! Cross dalla sinistra di Mancuso, Pigliacelli anticipa Mensah, la palla arriva a Bragantini che spinge il pallone nella porta vuota.

6′ Primo ammonito del match: Scognamillo per proteste.

4′ Mantova vicinissimo al gol!!! Trimboli avanza e allarga per Fiori che mette al centro per Bragantini, il quale arriva in ritardo sul pallone ad un passo dalla linea di porta e riesce solo a colpire il palo esterno.

Pre gara

I giocatori del Mantova vanno a salutare i propri tifosi. Sarà il Catanzaro a battere il calcio d’inizio.

Squadre in campo. Catanzaro in maglia e pantaloncini rossi con linee gialle, Mantova in bianco. con banda e bordi rossi.

Nel settore dei tifosi mantovani campeggia lo striscione “Giorgia vive”, in memoria della ragazza di San Benedetto Po morta la scorsa settimana travolta da un’auto dopo essere scesa dall’autobus.

Circa 8mila spettatori sugli spalti, con oltre 200 mantovani.

Nel Mantova Artioli sostituisce lo squalificato Burrai. La sorpresa è Solini titolare sulla sinistra. Torna titolare Radaelli a due mesi dall’infortunio. In tribuna l’acciaccato Ruocco.

Giornata soleggiata a Catanzaro, 16 gradi nell’aria. Squadre in campo per il riscaldamento. Momento speciale per sensibilizzare sul problema della violenza contro le donne: a tal proposito, su iniziativa della Lega Serie B, le squadre oggi giocheranno con un pallone rosso, simbolo del contrasto al fenomeno.