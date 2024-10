Giornata di studio su carne allevata e carne coltivata

MANTOVA – “La carne allevata e la carne coltivata: sinergia o competizione?”. È questo il tema della giornata di lavori organizzata dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Lombardia, in programma per giovedì (dalle ore 9 alle 17) all’Università degli Studi di Milano in via Celoria 2 (Aula di Biochimica, Edificio 23, primo piano). La partecipazione è riservata agli iscritti agli Ordini dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali e agli studenti, laureandi, ricercatori e professori dell’Università di Milano. Sono riconosciuti i crediti formativi. Dopo l’introduzione ai lavori di Claudio Leoni, dottore Agronomo e coordinatore del Dipartimento Filiere sostenibili e Sicurezza alimentare di Fodaf Lombardia, i saluti in videomessaggio di Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura e Sovranità alimentare di Regione Lombardia e di Massimo Valagussa, dottore Agronomo del dipartimento formazione, la sessione mattutina prevede l’intervento del professor Lorenzo Bairati dell’Università di Scienze Gastronomiche, che parlerà della “Carne coltivata nello spazio giuridico globale”. A seguire, le relazioni del professor Matteo Crovetto dell’Università di Milano (“Zootecnia intensiva e non: punti di forza e criticità); Alessandra Lagomarsino del Crea (“Le emissioni di gas serra nelle coltivazioni per la zootecnia e possibili soluzioni”); il professor Marco Acutis dell’Università di Milano (“Acqua e nitrati: qual è la realtà nell’ambito delle coltivazioni dedicate alla produzione zootecnica”). Successivamente, si terrà il focus sulla “Tecnologia della carne coltivata” con gli interventi di Sveva Bottini dell’Università di Torino e di Nike Schiavo dell’Università di Trento. Nel pomeriggio (ore 14-17) spazio alla relazione di Stefano Lattanzi (BrunoCell) sul tema “L’industria della carne coltivata in Italia e all’estero: stato dell’arte, prospettive, criticità”. Successivamente, con Edoardo Zandri riflettori puntati sulle prospettive future, con “Una valutazione degli impatti potenziali a livello mondiale di nuove alternative selezionate ai prodotti animali convenzionali”. Simona Stano e Luca Lo Sapio, invece, si occuperanno degli “Aspetti culturali relativi alla carne coltivata”. In chiusura, gli interventi programmati con i rappresentanti del mondo politico, il presidente di Confagricoltura Lombardia Antonio Boselli, il presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli, il dottore Agronomo Luigi Degano, coordinatore del Dipartimento sistemi produttivi agro-zootecnici del Conaf.