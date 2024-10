Rotatoria all’incrocio del Contino: arriva ok al progetto da 1,5 milioni di euro

VOLTA MANTOVANA –

Un milione e mezzo di euro per creare una rotatoria nei pressi di un incrocio alquanto pericoloso e luogo di diversi incidenti stradali, tra questi anche alcuni molto gravi. Un nuovo rondò quindi come da progetto approvato dalla Provincia di Mantova. Si sta parlando, quindi, di un progetto definitivo per la realizzazione di una rotatoria in località “Contino” lungo la Sp ex Ss 236 Goitese in corrispondenza dell’incrocio con la Sp 7 “Calvatone – Volta Mantovana”. Contestualmente è stata dichiarata anche la pubblica utilità dell’opera.

La necessità di mettere in sicurezza l’incrocio è riconosciuta da tempo da enti e utenti della strada: la pericolosità dell’attuale stato dell’incrocio è conclamata, oltre che dal notevole numero di mezzi in transito giornalmente lungo la Goitese, anche dalla presenza di lunghi rettilinei a est e a ovest dell’incrocio, che inducono i conducenti dei veicoli a procedere a velocità molto elevata.

La nuova rotatoria consentirà quindi di migliorare la funzionalità dell’intersezione anche in vista dell’attivazione del nuovo polo produttivo sovracomunale che verrà realizzato nelle vicinanze: nel 2018 è stato infatti sottoscritto un protocollo d’intesa tra i Comuni di Goito e Volta Mantovana per la realizzazione del “Piano per Insediamenti Produttivi Sovracomunale Contino Sud” la cui gestione tecnico-finanziaria sarà affidata all’Unione Colli Mantovani.

L’opera, del costo complessivo di 1.520.000 euro (al netto del costo degli espropri stimato in 30mila euro a carico del Comune di Volta Mantovana), sarà finanziata per 945mila euro da Comune di Volta Mantovana e Unione Colli Mantovani e 575mila euro a carico della Provincia di Mantova.

“La realizzazione dell’opera andrà a vantaggio della pubblica incolumità, consentirà una maggiore fluidità del traffico e una notevole diminuzione della pericolosità di attraversamento dell’incrocio, garantendo allo stesso tempo, collegamenti funzionali con l’area artigianale – sottolinea il presidente della Provincia Carlo Bottani -. Con il via libera al progetto definitivo dei lavori e la dichiarazione di pubblica utilità possiamo ora proseguire con l’iter progettuale per poi procedere con l’indizione della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori”.

“Riteniamo questo intervento strategico per il territorio e fondamentale per migliorare la viabilità lungo un’arteria stradale come la Goitese percorsa ogni giorno da tantissimi mezzi pesanti e non solo – rimarca il consigliere delegato alla progettazione e manutenzione infrastrutture Enrico Volpi -. E’ un’opera attesa da tempo che auspico possa essere realizzata quanto prima”.