Giovedì a San Giorgio i funerali di Cristian Di Marco

MANTOVA Saranno celebrati domani, giovedì 16 gennaio,. i funerali di Cristian Di Marco, l’artigiano 43enne di San Giorgio stroncato da una emorragia cerebrale che lo aveva colpito mentre era in vacanza sull’isola di Barbados con la famiglia. Il nulla osta per la sepoltura è stato rilasciato ieri mattina dall’Autorità giudiziaria che aveva disposto l’autopsia medico legale su richiesta della famiglia. Il feretro con la salma del 43enne partirà alle 10 di domani dalle sale mortuarie del Carlo Poma di Mantova dove da questa mattina sarà aperta la camera ardente, per la chiesa parrocchiale di San Giorgio dove alle 10.30 si terrà il rito funebre, dopodiché proseguirà per il cimitero di Borgo Angeli per la cremazione. Cristian Di Marco era rimasto vittima di un malore lo scorso 23 dicembre sull’isola di barbados ed era stato ricoverato in coma all’ospedale Queen Elizabeth della capitale Bridgetown. Gli amici di Mantova, saputo della grave situazione avevano lanciato una colletta tramite facebook raccogliendo a tempo di record i 130mila euro necessari per trasportare il 43enne in Italia. Purtroppo lo scorso 28 dicembre proprio mentre stava per essere caricato a bordo di un volo attrezzato il cuore dell’artigiano si fermava. L’autopsia eseguita al Poma servirà a chiarire le cause del decesso.