Basket serie A2 m – Pompea per l’impresa a Imola

Mantova La gara interna contro Montegranaro doveva servire da riscatto per il il passo falso nel derby contro Ferrara, invece è arrivata una beffa difficile da digerire con il tiro di Thomas alla sirena che ha regalato il successo alla squadra ospite. Nemmeno il tempo di staccare la spina che gli Stings hanno una nuova occasione per spiegare di nuovo le vele e tornare a riprendere il proprio cammino. L’occasione è il turno infrasettimanale contro Imola, la prima di due partite consecutive che giocherà di mercoledì (la gara di domenica contro Roseto è slittata a mercoledì 22). «Sicuramente non ci aspettavamo questa doppia battuta d’arresto casalinga consecutiva – afferma coach Finelli – però voglio andare controcorrente: questi giocatori hanno fatto un grandissimo lavoro e l’abbiamo sempre sottolineato in questi mesi. È un gruppo di ragazzi molto serio, che sta bene insieme e che si allena duramente. Abbiamo giocato un girone d’andata fantastico e abbiamo iniziato il ritorno con una partita gagliarda a Milano. L’importante quindi è essere equilibrati nell’analizzare il percorso, e questo mi fa essere ottimista. Io mi butto nel fuoco per i miei giocatori, so che persone sono e so che i momenti difficili capitano in una stagione. Le partite sono state perse, è vero, ma sono state partite condotte per quaranta minuti. Ci vuole unità nell’ambiente, la squadra ha dato e sta dando tantissimo, e a Imola saremo pronti. La chiave sta nella qualità della reazione e sono convinto che è un gruppo capace di reagire nel modo giusto». Continua a conservare fiducia nel gruppo l’ala Giovanni Poggi: «Per fortuna torniamo subito in campo, a Imola che è un campo molto caldo. Esattamente come noi, anche Imola è reduce da una sconfitta per cui saranno anche loro molto aggressivi e desiderosi di tornare a vincere. Dobbiamo mantenere la fiducia che ci ha contraddistinto fino a ora in questo campionato e dobbiamo giocare di squadra». Stings al completo.

Leonardo Piva