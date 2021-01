Automobilismo – Il mondo delle corse piange la scomparsa di Maurizio Giovannini

VOLTA MANTOVANA Il mondo delle corse piange la perdita di Maurizio Giovannini, stimato pilota e tecnico preparatore di auto storiche molto conosciuto nell’ambito delle varie competizioni automobilistiche in Italia e all’Estero. Aveva 63 anni. Appassionato al mondo dei motori fin da giovane, aveva gareggiato in numerose gare di rally per poi passare alla pista e alle gare di velocità in montagna con varie auto da corsa, dalle GTA Alfa Romeo ai prototipi Lucchini A.R, dalla TVR Griffith al Porsche 935 ottenendo diversi riconoscimenti a livello nazionale. Nonostante la malattia lo affliggesse già da diversi mesi, aveva voluto disputare la gara di Magione il 25 ottobre dell’anno scorso, valevole per il campionato italiano auto storiche. Il talento unito al coraggio gli consentiva di ottenere un eccellente 2° posto a bordo della sua Ford Sierra Cosworth preparata dal team GTM Motorsport costituito insieme ai figli Gilles e Thomas nel 2006. Punto di riferimento per l’automobilismo storico mantovano e non solo, lascia un vuoto incolmabile anche per la moglie Mariella che gli è sempre stata vicina nell’organizzazione dell’attività.