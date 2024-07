Gli occupano la casa. Arrivano i carabinieri che trovano 5 clandestini con armi e droga

MANTOVA I Carabinieri di Mantova, hanno denunciato a piede libero cinque persone di origine straniera, senza fissa dimora e irregolari sul territorio Nazionale per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, violazione di domicilio in concorso e porto di armi e/o oggetti atti ad offendere in concorso. I militari del NORM, su richiesta di cittadino 25enne romeno, che doveva scontare la misura cautelare degli arresti domiciliari, si sono recati presso la sua abitazione sorprendendo i cinque all’interno della sua abitazione contro la volontà del richiedente l’intervento e una volta dentro rinvenivano nella disponibilità dei deferiti un cutter della lunghezza di cm. 28 (con una lama di cm.10), un coltello da cucina della lunghezza di cm. 35 (con una lama di cm.20) e numerosi involucri in plastica contenenti in totale gr. 63,57 di sostanza stupefacente verosimilmente cocaina. Il tutto posto sotto sequestro.