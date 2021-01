Basket Serie A2 maschile – Staff alla prova del nove con l’Assigeco

MANTOVA Con solo tre partite su nove giocate lontane dalla Grana Padano Arena, di cui due giocate contro squadre sulla carta più attrezzate come Torino e Verona, la reale consistenza della Staff lontana da Mantova è ancora completamente da decifrare (sempre al netto del fatto che il fattore, causa di forza maggiore, è fortemente ridimensionato). Ora ad attendere Ghersetti e compagni ci sono due trasferte: oggi Piacenza e domenica prossima la partita di ritorno contro Capo d’Orlando. Un tandem di sfide che possono rappresentare un primo, piccolo bivio nel percorso degli Stings.

«Ci concentriamo su di un avversario alla volta – afferma coach Di Paolantonio – Piacenza è un avversario di tutto rispetto che viene da tre vittorie consecutive e che sta facendo molto bene. Sono stati bravi a sfruttare l’entusiasmo arrivato coi risultati. Sono partiti molto bene e stanno producendo una buona pallacanestro. È una squadra con un’ossatura ben definita, con i due americani che sono i punti di riferimento, poi c’è un nucleo di italiani affidabile che produce anch’esso grandi cifre: giocatori di impatto e sostanza. Una squadra che può ruotare anche a dieci e dunque avere energia ed essere imprevedibile in attacco. A questo dovremo fare grande attenzione, partendo dall’imporci difensivamente e poi offensivamente per giocare la nostra pallacanestro».

Sulla panchina piacentina, nel ruolo di assistant coach, siederà Lorenzo Dalmonte, già assistente proprio di Di Paolantonio per due anni a Imola: «Incontriamo una squadra esperta – afferma – con giocatori navigati e due americani che possono fare la differenza in questa categoria. Mantova è una squadra dove tutti gli elementi sono coinvolti nel sistema di coach Di Paolantonio. Hanno anche inserito un giocatore come Ceron, che può garantire equilibrio e solidità sia a livello offensivo che difensivo alla squadra. Per vincere noi dovremo essere in grado di interpretare al meglio la partita, perché, affrontando una squadra esperta e che sa giocare a pallacanestro, dovremo porre la massima attenzione sia sui singoli che sul discorso squadra».

Entrambe le squadre comunicano di essere al completo, palla a due ore 18. Diretta su Lnp Tv.