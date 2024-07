Calcio Serie B – Mantova, abbonamenti subito a 237. I primi sono Sofia e Sergio Meneghello

MANTOVA La prima giornata della campagna abbonamenti si è chiusa con un dato decisamente promettente: 237 le tessere sottoscritte. Per dare un’idea, la scorsa estate al primo giorno gli abbonamenti furono 274, ma va detto che allora la campagna fu aperta al mattino, mentre quest’anno è partita nel pomeriggio.

La prima abbonata della stagione 2024-25 è una ragazza di 14 anni: Sofia Meneghello di San Giorgio. In realtà, possiamo parlare di doppietta della famiglia Meneghello perchè, subito dopo Sofia, a sottoscrivere la tessera di curva è stato il papà Sergio. «Sono una tifosa sfegatata proprio grazie a papà – ha detto Sofia – . Questo è il mio secondo abbonamento, l’anno scorso ha portato bene e chissà che anche quest’anno… Spero in una bella stagione. I miei giocatori preferiti? Burrai e Wieser». «Io sono abbonato dagli anni ’80 – le ha fatto eco Sergio – . Ringrazio il presidente Piccoli e i tanti sforzi che sta compiendo per il Mantova».

Questa fase della campagna abbonamenti è riservata alle prelazioni e durerà fino al 20 luglio. I vecchi abbonati avranno la possibilità di confermare il posto dello scorso anno, a un prezzo vantaggioso rispetto ai nuovi tesserati. Possono farlo recandosi al Mantova Point di viale Te, aperto fino a sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; oppure al Gimme Five di piazza Virgiliana. Obbligatoria la sottoscrizione della Fidelity Card, gratuita. Dal 22 luglio comincerà la vendita libera.