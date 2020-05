Gp Nuvolari, da lunedì riaprono gli uffici

MANTOVA Il rallentamento imposto dall’emergenza Covid-19 all’attività organizzativa della Scuderia Mantova Corse sta terminando: lunedì 18 maggio riapriranno gli uffici mantovani.

Nel frattempo, continua in smart working la preparazione alla 30^ edizione del Gran Premio Nuvolari, in calendario nel terzo weekend di settembre 2020, con una particolare attenzione all’emergenza “Coronavirus” e alle linee guida del Governo Italiano e delle autorità sanitarie preposte.

Il gruppo organizzativo lavora su varie misure volte ad assicurare la fattibilità dell’evento in termini di sicurezza e salvaguardia della salute pubblica. Inoltre, ha varato un importante programma per celebrare il traguardo della propria trentesima edizione: un anniversario importante la cui comunicazione partirà a breve mediante un incisivo advertisement sia offline – sui maggiori magazine di settore nazionali ed internazionali – che online – sui blog e portali dedicati, e sui canali digital e social del marchio.

“Guardiamo al Gran Premio Nuvolari 2020 con il desiderio di riassaporare la gioia per una manifestazione che sarà in grado di coinvolgere possessori di auto storiche ed appassionati da tutto il mondo, e di contribuire al rilancio positivo del settore automobilistico, tanto provato di questi tempi” commentano i tre soci della Scuderia, Claudio Rossi, Luca Bergamaschi e Marco Marani. “Sarà una grande occasione per ripartire, un’ulteriore dimostrazione di come il nostro Paese sappia reagire e rialzarsi.”

Red Bull, lo Special Partner dell’evento, presenzierà anche con i nuovi colori della Scuderia F1 AlphaTauri. Finservice conferma il proprio sostegno in qualità di Technical Partner nell’appuntamento cult della stagione.

Vedrà la luce il GPN Green: nuova iniziativa di ecologizzazione. L’impatto ambientale provocato dalla circolazione delle vetture storiche partecipanti all’evento verrà compensato dalla piantumazione in aree selezionate di un numero tale di alberi ad alto fusto da bilanciare l’emissione totale di CO2.

La manifestazione sarà come di consueto itinerante, articolandosi in una tre giorni che porterà la parata di classiche da Mantova, all’Emilia, alla Riviera Adriatica, alla Toscana, all’Umbria, alle Marche, alla Romagna e di nuovo a Mantova – il tutto in un quadro di ospitalità di alto livello. La città natale di Tazio Nuvolari resterà coinvolta dall’evento durante tutti i giorni della manifestazione, con eventi ed esposizioni collaterali.