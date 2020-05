Giovani, assistenza sociale, cultura arte e ambiente: tre bandi di Fondazione Comunità Mantovana in scadenza

MANTOVA La nota che ricorda la prossima scadenza dei bandi della Fondazione Comunità Mantovana è come un auspicio di ritorno alla normalità.

L’emergenza sanitaria aveva infatti fatto dimenticare e slittare ogni scadenza; ora, invece, ritornano cadenzati i tempi di presentazione da parte delle Onlus dei progetti da loro elaborati per sostenere i più bisognosi e i più deboli.

Ecco dunque i prossimi appuntamenti 2020 di consegna delle necessarie documentazioni:

15 maggio – bando giovani – disponibilità euro 50.000 finalizzato a Promuovere l’autonomia dei giovani attraverso azioni che mirino a stimolare protagonismo, responsabilità e talenti

Potenziare lo sviluppo di associazioni e di gruppi creati e gestiti per la maggior parte da giovani di età non superiore a 35 anni, favorendo lo sviluppo di iniziative nelle attività culturali, nel tempo libero, nella vita associativa

Il bando è riservato alle associazioni giovanili il cui consiglio di amministrazione sia composto in maggioranza da under 35 – Cofinanziamento del 70% – massimo di contributo euro 5.000

22 maggio – bando assistenza sociale – disponibilità euro 300.000 finalizzato a progetti che prevedano azioni di prevenzione/inclusione di medio periodo del disagio giovanile, azioni di prevenzione dei disturbi dell’apprendimento e del comportamento, azioni di supporto alle famiglie in un concetto di comunità

Cofinanziamento 60% – massimo contributo euro 25.000

29 maggio – bando cultura-arte-ambiente – disponibilità euro 200.000 finalizzato a sostenere progetti culturali, dell’arte e della storia nonchè della tutela dell’ambiente

Cofinanziamento 60% massimo di contributo euro 25.000

Le domande vanno inviate unicamente per posta elettronica utilizzando l’indirizzo mail info@fondazione.mantova.it oppure fondazione.mantova@pec.it in quanto gli uffici restano chiusi al pubblico almeno tutto il mese di maggio.

A giugno e a luglio verranno a scadenza anche i Bandi già deliberati relativi allo Sport (15 giugno -bando sport – disponibilità euro 50.000 finalizzato a sostenere associazioni sportive dilettantistiche a favore di progetti di coinvolgimento dei giovani sino a 14 anni – cofinanziamento 60% massimo di contributo euro 5.000 )e all’Assistenza Sanitaria (30 luglio – bando assistenza sociale – disponibilità euro 200.000 Il bando intende influire positivamente sullo stato di salute delle persone e rispondere ai loro bisogni di assistenza attraverso progetti e azioni finalizzati a migliorare la qualità della vita, nonché incrementarne i contenuti, l’efficacia, l’efficienza e l’integrazione dei servizi di assistenza socio-sanitaria dalla prevenzione, allo sviluppo delle autonomie e dell’inclusione sociale

Cofinanziamento 60% – massimo di contributo euro 25.000.

Le domande saranno esaminate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione: “Anche in ragione della critica situazione sanitaria e sociale – ha sottolineato il Presidente Carlo Zanetti – questi bandi rappresentano una ulteriore testimonianza di aiuto per superare momenti di difficoltà e di disagio. Vorremmo dare un messaggio di vicinanza e di speranza”.

I regolamenti e le modulistiche per presentare richiesta di contributo sono scaricabili sul sito www.fondazione.mantova.it. Per chiarimenti la Segreteria è disponibile chiamando allo 0376/237249 oppure scrivendo una mail ad info@fondazione.mantova.it