Grazie al progetto Foragri sostituiti 259 generatori a biomassa obsoleti

MANTOVA Si è concluso positivamente il progetto “FORAGRI”, grazie al quale Provincia di Mantova in collaborazione con Regione Lombardia ha aperto un bando con cui i cittadini mantovani hanno potuto ottenere un cofinanziamento per la sostituzione di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa o pallet obsoleti.

L’importo disponibile (236.926 euro) è stato totalmente erogato agli aventi diritto: le domande accolte sono state 259 su 267 complessive e il contributo medio è stato di 914 euro. Attraverso questa misura è stato altresì possibile regolarizzare la posizione al Catasto Regionale Impianti Termici di 204 impianti (pari al 79% del totale finanziati) che, fino ad oggi, erano privi di libretto d’impianto, di Dichiarazione di Conformità, di Certificazione Ambientale e Autocertificazione di avvenuta manutenzione a scapito dunque della sicurezza degli impianti stessi e della loro efficienza.

Il bando prevedeva la conclusione temporale al 31 dicembre 2021 ma la misura, trovando buona accoglienza tra i cittadini per semplicità di istruzione della pratica, certezza del riconoscimento del contributo, positiva collaborazione di installatori e manutentori che hanno frequentemente supportato i loro clienti, consentendo anche lo sconto in fattura, si è concluso per esaurimento dei fondi già a settembre 2021.

La misura è stata condivisa anche dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti che, con propri fondi, ha ulteriormente contribuito alla riduzione della spesa per le famiglie pronte a sostituire vecchi impianti con modelli più efficienti, sicuri e meno inquinanti.

Tutta l’istruttoria del Bando è stata gestita dalla Società Agire, concessionaria della Provincia di Mantova del Servizio di Verifica Impianti Termici.