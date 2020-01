Gruppo Marcegaglia: 105 milioni di euro per l’innovazione

MILANO Marcegaglia Steel, holding industriale del gruppo Marcegaglia guidato da Antonio ed Emma Marcegaglia, ha sottoscritto un finanziamento in pool a sette anni di 105 milioni di euro per supportare il suo programma di investimenti industria 4.0, destinati all’efficientamento energetico, alla digitalizzazione e all’innovazione di processo e di prodotto dei propri impianti industriali. Nell’ambito del finanziamento, Intesa Sanpaolo è intervenuta con una tranche a valere sul plafond Circular Economy di 5 miliardi euro, previsto dal proprio piano di impresa, per consentire a gruppi industriali e aziende che adottano l’economia circolare quale paradigma per ridisegnare il sistema industriale, l’accesso al credito a condizioni migliorative.

Banca IMI, la banca d’investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha agito nell’operazione in qualità di Mandated Lead Arranger e Banca Agente. La nuova dotazione finanziaria servirà a sostenere gli investimenti di 240 milioni di euro rientranti nel quadro del piano Juncker, che il gruppo industriale mantovano, leader mondiale nella trasformazione dell’acciaio, destinerà ai propri progetti di crescita e sviluppo nel settore metalsiderurgico con il potenziamento delle attività dei suoi principali insediamenti produttivi in Italia. L’operazione è stata curata dagli studi legali Gop e Grimaldi.