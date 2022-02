Gruppo Piaggio, aumentati del 27% i ricavi consolidati al 31 dicembre

MANTOVA – Il consiglio di amministrazione di Piaggio & C. si è riunito ieri sotto la presidenza dell’imprenditore mantovano Roberto Colaninno, esaminando tra l’altro i dati preliminari dell’esercizio 2021 alla data del 31 dicembre, ed evidenziando valori assolutamente positivi, pur nelle difficoltà del momento. I ricavi netti consolidati del gruppo sono stati pari a circa 1.668 milioni, in miglioramento del 27% rispetto ai 1.313,7 milioni del 31 dicembre 2020.

L’indebitamento finanziario netto (Pfn) è risultato pari a 380 milioni circa, in miglioramento di 43 milioni sui 423,6 consuntivati al 31 dicembre 2020. Al contempo, nel 2021, gli investimenti sono stati pari a 154 milioni (+10% sull’anno precedente (140,4 milioni).

«I dati preliminari esaminati oggi – ha commentato Colaninno – evidenziano una progressiva uscita dalla situazione che si era deteriorata nel corso del periodo pandemico, nonostante il perdurare delle difficoltà nel continente indiano dovute a continui lockdown in molte zone del Paese. In tutti i mercati si assiste a un buon incremento delle vendite e questo lascia intravedere un positivo andamento del fatturato. Permangono alcune criticità legate alla logistica dei materiali e ai tassi di inflazione, ma siamo preparati per affrontare questa situazione. Gli investimenti in per una mobilità più sostenibile continuano e non vedo ad oggi alcun motivo di rallentare».