Pallavolo – Michieletto sugli scudi in nazionale nel test preolimpico contro la Russia

Tokyo A quattro giorni dall’esordio nel torneo olimpico, la nazionale maschile di pallavolo ha disputato una gara amichevole contro la Russia (ai Giochi Olimpici Roc) in un match che ha fornito al Ct Blengini importanti indicazioni sulla strada che porterà al match d’apertura contro il Canada (sabato ore 9 locali, le 2 di notte in Italia). Il risultato finale ha visto l’Italia imporsi con il punteggio di 3-1 (24-26, 25-19, 25-23, 25-19). Ancora sugli scudi, come nel precedente test con l’Argentina, lo schiacciatore castiglionese Alessandro Michieletto, schierato di banda nel sestetto di partenza e autore di 13 punti, secondo migliore marcatore azzurro dopo capitan Zaytsev (14). «Stiamo lavorando con oculatezza – spiega il coach Blengini – per gestire la situazione sia dal punto di vista fisico sia da quello tecnico. Ci avviciniamo alla nostra prima gara facendo molta attenzione a tutti i dettagli possibili. Mi aspetto un torneo difficile da affrontare con la consapevolezza dei nostri limiti, ma anche delle nostre qualità. Mi aspetto anche di vedere una squadra pronta a vivere le difficoltà con serenità rispettando con umiltà ogni avversario. La nostra è una squadra consapevole che ha 12 giocatori intercambiabili dai quali mi aspetto massimo impegno e voglia di lottare».