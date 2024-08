Guasto tecnico diffuso, colpita anche l’edicola digitale della Voce

MANTOVA Guasto tecnico diffuso mercoledì e ieri in tutto il mondo. Iniziato in Gran Bretagna, si è diffuso rapidamente in diverse parte del mondo. Particolarmente colpita la Francia e le Olimpiadi di Parigi per arrivare anche in Italia, dove i principali giornali di informazione hanno subito danni e comportato disagi per i lettori. Anche il quotidiano La Voce di Mantova, così come Il Giornale di Brescia, La Provincia di Cremona e la Prealpina, è stato colpito nello sfogliatore digitale. I nostri tecnici sono ancora al lavoro per risolvere il problema alla nostra edicola digitale e ripristinare il servizio al più presto. Ci scusiamo per il disagio.