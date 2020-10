Covid, il punto sull’emergenza stasera in un incontro a Ostiglia

OSTIGLIA Il Lions Club di Ostiglia ha organizzato un incontro aperto al pubblico per rispondere ai molti dubbi, alle apprensioni e alle aspettative della cittadinanza ostigliese e non solo. Relatore d’eccezione Salvatore Casari, Primario del Reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova che tratterà della pandemia anche alla luce della sperimentazione in atto nel proprio nosocomio. Il tema sarà dunque il Covid 19: la situazione, le prospettive e le conseguenze. Vista la rilevanza del tema e la sua drammatica attualità, la cittadinanza ostigliese è invitata a partecipare all’incontro che si terrà al Teatro Nuovo Mario Monicelli nella serata di oggi, giovedì 15 ottobre a partire dalle ore 21.

La serata è organizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Ostiglia.