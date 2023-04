Scherma – Mantova si difende bene ai Regionali di Gerenzano

Mantova Nel weekend scorso si sono svolti a Gerenzano (Varese) i Campionati Regionali a Squadre. Senza acuti della Mantova Scherma, ma con grande impegno e determinazione da parte delle quattro formazioni accompagnate dall’istruttore Damiano Guatelli. La società virgiliana ha schierato i propri atleti e si è confrontata con compagini decisamente più affiatate ed omogenee. Questi i risultati: nella prima giornata 11° posto per le ragazze della Spada femminile Under 14. La squadra era composta da Anna Gibertoni, Vittoria Marcomini e Chiara Rubin. La gara in questione è stata vinta dal San Paolo di Milano.

Nella seconda giornata da segnalare il 6° posto nel Fioretto maschile Under 14 con Nicolò Bonatti, Gabriele De Lucia e Giovanni Martinelli . La competizione è stata vinta dall’Associazione Schermistica Bresso. Sesto posto nel Fioretto maschile Under 12 con Michele Caione, Andrea Camurri, Gabriel Groposila ed Emanuele Maestrini. Qui a salire sul primo gradino è stata la Mangiarotti di Milano. Quinta piazza nel Fioretto femminile Under 12 con Camilla Berra, Sara Cibelli e Cecilia Taraschi. Successo finale dell’Accademia di Scherma Gallaratese.

Ora fari sul finale di stagione con il 59° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”-Trofeo Kinder Joy of Moving, gara nazionale che si svolgerà a Riccione dal 10 al 16 maggio. La kermesse vedrà impegnati dodici atleti di Mantova Scherma nelle varie categorie di Spada e Fioretto.