I bimbi del Nido “Ida ed Edgardo Bianchi” in Lubiam per gli Auguri di Buon Natale

MANTOVA I bimbi dell’asilo nido aziendale, accompagnati dalle loro educatrici, stamattina si sono recati in visita alla sede Lubiam per portare i loro speciali Auguri di Buon Natale. Ai numerosi dipendenti presenti, tra cui alcuni emozionati genitori e nonni dei piccoli, hanno dedicato un simpatico spettacolo cantando sotto l’albero e consegnando come di consueto alcuni lavoretti natalizi.

L’asilo nido in azienda è da sempre uno dei servizi più apprezzati tra le attività di conciliazione famiglia lavoro promosse in Lubiam.

L’Asilo Nido Lubiam è intitolato a “Ida ed Edgardo Bianchi”, ed è stato inaugurato nel 2010 per ricordare i 100 anni dalla nascita di Edgardo Senior, figura carismatica nella storia dell’azienda, nonché i 100 anni dell’azienda stessa. Attraverso l’apertura del servizio nido la famiglia Bianchi ha voluto dunque consolidare i legami con il passato ma anche dare inizio ad una nuova e significativa proposta di sostegno e appoggio ai propri dipendenti.

Il nido che ospita fino a 19 bambini, da 3 mesi a 3 anni, riserva infatti metà dei posti ai figli dei dipendenti Lubiam, per offrire loro un supporto concreto in ottica di conciliazione famiglia lavoro, mentre l’altra metà è a disposizione delle famiglie interessate presenti sul territorio.

L’asilo nido è gestito dall’Associazione “La Libellula” e vede sin dalla sua apertura una collaborazione proattiva e consolidata tra equipe educativa ed azienda.