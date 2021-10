Mercoledì 13 ottobre la Giunta Palazzi incontra gli abitanti del quartiere di Borgochiesanuova

MANTOVA Mercoledì 13 ottobre, alle 18.30, nella sala riunioni dell’Arci Tom, in piazza Tom Benetollo 1, la Giunta del Comune di Mantova incontrerà gli abitanti residenti nel quartiere di Borgochiesanuova.

All’incontro interverranno il sindaco di Mantova Mattia Palazzi e gli assessori della Giunta comunale, i quali, dopo aver fatto il punto su quanto fin qui realizzato, illustreranno i loro programmi per il quartiere e ascolteranno le proposte e le richieste dei cittadini.

Tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico. Per partecipare è obbligatorio essere muniti del green pass.