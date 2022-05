I compiti e le funzioni del Garante dei detenuti, convegno alla Sala degli Stemmi

MANTOVA – Quali sono i compiti e le funzioni del Garante dei detenuti? Questa figura che si occupa dei diritti dei detenuti e in generale delle persone private della libertà personale nelle Case Circondariali sarà sotto i riflettori venerdì 20 maggio alle 16,30 nella Sala degli Stemmi di Palazzo Soardi in via Frattini 60. All’appuntamento, organizzato dal Comune di Mantova e dal Centro Solidarietà Carcere, interverranno l’assessore al Welfare Andrea Caprini, il direttore della Casa Circondariale di Mantova Metella, Romana Pasquini Petruzzi, il presidente del Centro Solidarietà Carcere Marina Baguzzi, il Garante presso il carcere di Brescia Luisa Ravagni, il referente Antigone Lombardia Valeria Verdolini, l’ex Ordinario di Sociologia del diritto all’Università di Padova Giuseppe Mosconi. “Si tratta di una figura terza, di garanzia, prevista dalle norme – ha sottolineato Caprini -. Cercheremo, grazie ai relatori, di capirne compiti e funzioni, calate nel contesto della nostra realtà mantovana, una piccola Casa Circondariale, che ospita detenuti con pene da scontare di breve durata, inserita nel tessuto urbano cittadino. Sono numerose le associazioni e le realtà del volontariato che collaborano con il carcere di Mantova, attraverso progetti di animazione, di sostegno, di inserimento sociale e lavorativo”.