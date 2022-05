“Il lodo Moro”: incontro con l’autrice Valentine Lomellini il 22 maggio a Villa Favorita

PORTO MANTOVANO – Domenica 22 maggio, negli eleganti ambienti di Villa Favorita, l’autrice Valentine Lomellini presenterà il libro “Il lodo Moro, terrorismo e ragion di Stato 1968-1979” (ed. Laterza). Per «lodo Moro» si intende l’accordo che consentiva ai palestinesi di utilizzare il territorio italiano come base per armi e guerriglieri in cambio della garanzia di preservare la penisola dagli attentati. Quale sicurezza garantiva? Quella legata all’incolumità dei cittadini dagli attentati o quella dello Stato, assicurando approvvigionamenti energetici in tempo di shock petrolifero e stabilità sul fronte sud del Mediterraneo? L’autrice ne parlerà con Roberto Borroni. L’evento, organizzato dal Comune di Porto Mantovano, avrà inizio alle ore 18:30.