I sabati mantovani: risse tra stranieri a colpi di catena e auto rubate che danneggiano quelle in sosta

MANTOVA Li avevano cacciati da piazza Martiri di Belfiore, ma i “balordi”, come li aveva definiti l’assessore alla sicurezza Iacopo Rebecchi, hanno trovato punto di ritrovo duecento metri più in là, sul lungorio retrostante via XX Settembre. E lì sabato 1° novembre l’ennesimo episodio violento (il filmato circola sul web), con tanto di catene e calci e pugni fra una dozzina di cittadini per lo più stranieri, ma con indignazione e vibrata protesta dei residenti. Per i quali quei tafferugli del sabato precedente hanno visto una coda sabato scorso, sempre fra via XX Settembre e via Chiavichette.

Questa volta a farne le spese sono state alcune automobili parcheggiate rimaste visibilmente danneggiate da un maldestro tentativo di furto. Un’auto (rubata) ne ha urtata un’altra in sosta, ma per poi essere abbandonata, anch’essa danneggiata, in una vicina traversa. E le rimostranze aumentano.