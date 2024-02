Il centro: signor sindaco, abbiamo paura

MANTOVA Non è una serata senza scossoni per gli amministratori. Quando la parola passa ai residenti, le difficoltà si fanno sentire. In primis, I parcheggi, ma soprattutto il senso di paura e poca sicurezza sia in piazza Cavallotti che in Galleria Ferri e corso Libertà, coacervo di umanità allo sbaraglio. Secca la risposta del primo cittadino: «Siamo consapevoli del problema».

I parcheggi: «Pensare che non si possa pagare il sabato pomeriggio, è insostenibile economicamente inoltre, è vero che abbiamo tolto 67 parcheggi in Pradella, come messo a pagamento l’Anconetta durante la settimana, ma fanno parte di una serie di politiche che abbinano scelto di perseguire».

Inoltre, «ho convocato due settimane fa un tavolo sul rafforzamento delle misure contro il degrado del centro storico – ha aggiunto Palazzi –. Per combattere il degrado pubblico, oggi parte un intervento da 80.000 euro per la chiusura notturna del parcheggio Pradella, e stiamo lavorando per gestire un gruppo di persone problematiche, che sostano in piazza 80º e di fianco ad Esselunga: sono più o meno lo stesso gruppo di piazza delle Poste. Ad oggi, rimane lì fissa la pattuglia. Inoltre stiamo ragionando di non aggiungere nuove panchine nella riqualificazione di piazza Cavallotti e anche di togliere le panchine in piazza 80º Fanteria» ha concluso.

Antonia Bersellini Baroni