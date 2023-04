“Save the Bobby” tra concerti, laboratori, mostre, buona cucina e motori

VIADANA Anche quest’anno nella splendida cornice del Museo del Po di Boretto si terrà il “Save the Bobby”: dopo 4 anni di stop torna, grazie alla collaborazione del gruppo Mx Breda Cisoni, il Partynmoto alternativo (15° memoriale Roberto “Bobby” Gozzi – 13° memoriale Gianluigi “Nino” Baroni), un percorso di 42 km tra bassa mantovana e reggiana.

Gastronomia, laboratori, spettacoli, concerti: sono questi gli ingredienti principali di un evento no-profit impreziosito da una mostra fotografica sulle moto d’epoca – allestita nel Museo del Po e a cura della Pro Loco di Boretto – e dalla discesa delle canoe sul fiume Po (in partenza da Casalmaggiore la mattina del 25), iniziativa promossa dall’associazione Persona Ambiente con la Polisportiva Amici del Po. L’apertura della festa alle 18 di lunedì 24 aprile con un aperitivo di benvenuto a cura degli allievi del corso di cucina IAL di Viadana. Sempre all’interno della Catterdale del Po, dalla collaborazione tra Slow Food Oglio Po e i ragazzi dello Ial saranno proiettati 5 “corti” di Slow Food sui prodotti caratteristici del territorio con annesse degustazioni.

Musica subito protagonista alle 18 nell’area esterna con il dub-reggae dei Roar Sound System; contestualmente aprirà il chiosco birreria a cura della “Bottega del tempo Libero” di Boretto. Alle 9 del 25 aprile il raduno e le iscrizioni per il giro-moto (partenza alle 11); dalle 10 laboratori creativi nell’area bimbi con Michela Cardano (pedagogista), Alberto Barbieri (scrittore di libri per bambini) e le volontarie Avulss. Dopo i dj set di Tito e Lucio i concerti dal vivo sul palco B (vicino all’area ristoro) con i Serious Business Blues Band; a seguire atmosfere acustiche con i PopTre e in seguito il pop-rock dei Wellow. Sul main stage dalle 14 l’esibizione di allievi e musicisti delle Scuole di Musica di Breda Cisoni, Guastalla, Dosolo e Boretto: nella loro proposta musicale sarà sviluppato il tema del rapporto tra territorio e cibo. In questo segmento della kermesse, presentato dalla cantante Rosa Alberini, ci sarà la premiazione dei motociclisti e l’estrazione dei premi dell’attesa lotteria pro Amurt. Dalle 17 sul palco B le cover rock del Collettivo Lem, mentre alle 18.30 sul palco principale i Sine Frontera proporranno il loro sound, ibrido tra folk, ska, tarantella e reggae. A chiudere il Save The Bobby 2023 la selezione musicale di dj Bago.