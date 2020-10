Il consigliere Baschieri all’amministrazione: “Illuminate di rosa il municipio”

MANTOVA – «L’amministrazione comunale di Mantova pare che quest’anno si sia dimenticata della LILT-sezione di Mantova». A lamentarsi è il consigliere di Forza Italia, Pierluigi Baschieri . «Questa campagna di prevenzione, giunta alla 28esima edizione, nasce da un protocollo tra la LILT e l’ Anci (Associazione nazionale dei Comuni Italiani) e prevede l’illuminazione di un edificio, una piazza o un monumento storico con il colore rosa. Un vero simbolo per ricordare l’importanza della diagnosi precoce nella lotta al carcinoma del seno. In Italia nel solo 2019 sono stati stimati circa 53.000 nuovi casi di tumori al seno. Considerata l’intera popolazione, quello della mammella si conferma tra i cinque carcinomi più frequenti, tra le donne è di gran lunga il più diffuso. Grazie alla campagna “Nastro Rosa” per tutto il mese di ottobre le donne che lo desiderano possono sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le associazioni provinciali Lilt e i circi 400 ambulatori attivi sul territorio nazionale. Spiace che il comune di Mantova non abbia aderito alla iniziativa promossa dalla LILT-sezione di Mantova. Quest’anno l’Amministrazione comunale sembra essersi dimenticata dell’importanza della prevenzione in ambito medico-sanitario del tumore al seno, per tale motivo si chiede di attivarsi quanto prima per illuminare di rosa la sede comunale di via Roma 39 al fine di sostenere la campagna informativa della Lilt».