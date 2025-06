Il consorzio ha dato alle stampe lo studio “Evoluzione della gestione pubblica dei canali nel comprensorio” di Inglante Rossi

MANTOVA Il Consorzio Terre dei Gonzaga in Destra Po ha curato la pubblicazione del volume intitolato “Evoluzione della gestione pubblica dei canali nel comprensorio”, un’opera che rappresenta un importante patrimonio storico e tecnico per il territorio e per tutti gli appassionati di storia idraulica.

Questo studio nasce dall’attenta analisi e dalla preziosa documentazione conservata negli archivi storici del Consorzio, che testimoniano l’evoluzione del reticolo idrografico fin dalla fine del XIX secolo.

L’opera è il risultato dell’impegno dell’autore Inglante Rossi, ex dipendente del consorzio, che ha dedicato gran parte della sua vita professionale alla bonifica, e su invito del direttore Raffaele Monica, preoccupato che dopo tanti anni fosse andata perduta parte della rete infrastrutturale idraulico-scolante a carattere pubblico, ha messo a frutto la sua esperienza unitamente alla sua meticolosità nell’esame dei documenti del passato.

Il Presidente Simone Minelli ha evidenziato, durante la presentazione pubblica svoltasi a San Benedetto Po, che “il volume si propone di raccontare, attraverso documenti, mappe, disegni d’epoca, ma anche aneddoti e curiosità, il percorso di un processo di unificazione e gestione condivisa dell’idraulica nell’Oltrepò mantovano, comprese aree omogenee della Bassa reggiana, nato dall’intuizione di lungimiranti amministratori del fine Ottocento postunitario e portato avanti con caparbietà fino ad oggi”.

Dalla pubblicazione emerge come l’attuale ente abbia esteso la rete di canali in gestione pubblica ereditata dagli enti soppressi, risposta necessaria per cercare di mitigare gli effetti negativi prodotti dalla crisi climatica, lentamente conclamata a partire dagli inizi dell’attuale secolo, sia in ambito agricolo sia in quello urbano.

Il libro si rivolge non solo agli addetti ai lavori, come funzionari di bonifica e professionisti del settore, ma anche a tutti coloro che desiderano conoscere e comprendere le radici storiche e tecniche del proprio territorio; un’opera che dimostra come il presente sia frutto del recente passato, per custodire e valorizzare le nostre radici territoriali e soprattutto idrauliche.

Per evitare che questa preziosa memoria rimanga confinata negli archivi, il Consorzio ha ritenuto di renderla accessibile a tutti attraverso la stampa e la diffusione pubblica.

Per ulteriori informazioni e per richiedere gratuitamente il volume, è possibile contattare gli uffici del Consorzio Terre dei Gonzaga.